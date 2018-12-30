Путин поздравил Макрона и отметил потенциал российско-французских отношений

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона и высоко оценил потенциал российско-французских отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.
— Российско-французские отношения имеют большой потенциал, что подтвердили наши недавние встречи и переговоры, — отметил Путин в послании.
Российский лидер выразил надежду на совместное решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки.
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