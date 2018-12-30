Путин поздравил с Новым годом Си Цзиньпина и Синдзо Абэ

Российский президент Владимир Путин поздравил с предстоящими праздниками лидера КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Что касается Китая, то глава государства в своём послании отметил беспрецедентно высокий уровень развития отношений двух стран. Владимир Путин надеется на развитие политического диалога, динамичного роста товарооборота и т.д. Он пожелал лидеру КНР счастья, успехов и здоровья.

В адресованном японскому премьеру послании глава государства сердечно поздравил Абэ с наступающим Новым годом. Владимир Путин подчеркнул, что российско-японские отношения имеют значительный потенциал.

— Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, в том числе по расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализации совместных экономических проектов на Дальнем Востоке России, — говорится в послании Путина.

Как уже сообщал Лайф, лидер страны направил поздравительные телеграммы главам зарубежных государств и международных организаций.