Путин поздравил Асада, заявив о намерении РФ оказывать содействие народу Сирии

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Путин поздравил Асада, заявив о намерении РФ оказывать содействие народу Сирии

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Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер подчеркнул важность противодействия терроризму и борьбы за государственный суверенитет САР.

Президент России Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада и заявил о намерении РФ всецело оказывать содействие правительству и народу Сирии.

Путин подчеркнул, насколько важно противодействовать терроризму и бороться за государственный суверенитет и территориальную целостность, в чём Россия будет оказывать помощь.

Помимо этого, российский лидер пожелал сирийским гражданам скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.

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