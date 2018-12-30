Путин поздравил Асада, заявив о намерении РФ оказывать содействие народу Сирии

Президент России Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада и заявил о намерении РФ всецело оказывать содействие правительству и народу Сирии.
Путин подчеркнул, насколько важно противодействовать терроризму и бороться за государственный суверенитет и территориальную целостность, в чём Россия будет оказывать помощь.
Помимо этого, российский лидер пожелал сирийским гражданам скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.
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