Путин не стал поздравлять Порошенко с Новым годом

Российский президент Владимир Путин направил поздравительные послания главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций. Однако в списке нет имени украинского лидера Петра Порошенко.

Своего поздравительного послания также не получила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Меж тем поздравительные послания были направлены президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, главе Армении Арену Саркисяну и и. о. премьера Николу Пашиняну.

Помимо них глава государства поздравил с предстоящими праздниками белорусского президента Александра Лукашенко, с которым накануне провёл второй раунд переговоров за эту неделю.

Поздравления были отправлены также лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву, главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову и президенту Молдавии Игорю Додону.