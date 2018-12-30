"Пора откровений". Стало известно о расколе в "Уральских пельменях"

Участница коллектива призналась, что в полном, классическом составе они выступают только в Екатеринбурге и на телеканале СТС.

Экс-кавээнщица, актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в "Инстаграме" о расколе коллектива. Оказывается, фактически он распался давно.

— Новый год — пора откровений. <…> Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав "Уральских пельменей" в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую, — поделилась Михалкова.

Девушка призналась, что её нет "ни там, ни там". Но "ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать, за красных я или за белых".

— Старые добрые "Уральские пельмени" — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? — говорит девушка.

Михалкова отказалась от гастролей, посчитав, что это лучше, чем "делать выбор в пользу кого-то".

— Вот почему я не участвую в концертах "Новых пельменей" с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом "Уральских пельменей". Так было. Так будет, — отметила девушка.

Ранее звезда "Уральских пельменей" опровергала слухи о распаде команды.