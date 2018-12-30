"Пора откровений". Стало известно о расколе в "Уральских пельменях"

Экс-кавээнщица, актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в "Инстаграме" о расколе коллектива. Оказывается, фактически он распался давно.
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Друзья! Новый Год – пора откровений. О моем участии в «Уральских Пельменях». Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую. Меня нет ни там, ни там. И весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники и журналисты не спросили об этом. Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь! И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то. Вот почему я не участвую в концертах «Новых Пельменей» с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом «Уральских Пельменей». Так было. Так будет. Ну, что мы все о грустном! Уже 31 декабря мы встретимся с вами в полном составе на новогоднем шоу на канале СТС, а потоооом в Екатеринбурге! Ваша Юля
— Новый год — пора откровений. <…> Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав "Уральских пельменей" в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую, — поделилась Михалкова.
Девушка призналась, что её нет "ни там, ни там". Но "ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать, за красных я или за белых".
— Старые добрые "Уральские пельмени" — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? — говорит девушка.
Михалкова отказалась от гастролей, посчитав, что это лучше, чем "делать выбор в пользу кого-то".
— Вот почему я не участвую в концертах "Новых пельменей" с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом "Уральских пельменей". Так было. Так будет, — отметила девушка.
Ранее звезда "Уральских пельменей" опровергала слухи о распаде команды.
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