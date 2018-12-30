В МВД раскрыли детали задержания подозреваемого в пропаже клиентки Blablacar

Попутчика пропавшей клиентки приложения Blablacar задержали во Владимирской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
— В городе Гороховце Владимирской области задержан подозреваемый в причастности к пропаже женщины, — уточнила Волк.
Она добавила, что 23 декабря Ахматова подобрала попутчика через приложение Blablacar и вскоре перестала выходить на связь со своим близким.
Как ранее писал Лайф, задержанный пассажир был ранее судим за изнасилование и мошенничество.
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