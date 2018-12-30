В МВД раскрыли детали задержания подозреваемого в пропаже клиентки Blablacar

23 декабря потерпевшая выехала из Москвы в направлении Тулы с пассажиром, которого она подобрала через приложение.

Попутчика пропавшей клиентки приложения Blablacar задержали во Владимирской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

— В городе Гороховце Владимирской области задержан подозреваемый в причастности к пропаже женщины, — уточнила Волк.

Она добавила, что 23 декабря Ахматова подобрала попутчика через приложение Blablacar и вскоре перестала выходить на связь со своим близким.

Как ранее писал Лайф, задержанный пассажир был ранее судим за изнасилование и мошенничество.