В Москве открылась станция "Савёловская" Большой кольцевой линии метро

В Москве открылась станция "Савёловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. О том, что она введена в эксплуатацию, объявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

— Сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро "Савёловская", которая пересекает действующую серую ветку метро, даёт возможность дополнительной пересадки, — сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что метростроители сделали замечательный подарок для жителей и гостей столицы.

Добавим, что это 17-я открытая станция в 2018 году. Строительство "Савёловской" БКЛ началось в марте 2012 года. Она находится под площадью Савёловского вокзала, вдоль ТТК.