Предложения об ужесточении скоростного режима в России озвучат к 1 марта

В Правительстве РФ хотят ужесточить ответственность за превышение скорости на 10–20 километров км/ч выше предела.

МВД России и Минтранс к весне 2019 года подготовят проект поправок к действующему скоростному режиму. Они намерены ужесточить ответственность за превышение скорости на 10–20 км/ч выше предела, сообщает РИА "Новости".

Комиссия правительства попросила ведомства представить свои предложения по изменению КоАП с целью введения штрафа, а также проработать вопрос об ужесточении наказания за нечитаемые номера и неправильную стоянку.

Перед внесением соответствующих изменений в законодательство сначала нужно провести ревизию улично-дорожной сети, чтобы нормализовать действующие ограничения, считает глава ГИБДД России Михаил Черников.

В России продлён период уплаты автомобильных штрафов "со скидкой".