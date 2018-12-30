Даже если попросят. Орнитологи призвали не давать птицам сигареты и алкоголь

Специалисты утверждают, что в природе птицы употребляют в пищу забродившие ягоды, но это на них плохо влияет.

Птицам не рекомендуется давать курить и наливать алкоголь, утверждает руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Конечно, ничего страшного не случится, если вы дома своего пернатому питомцу нальете в поилку немного вина. Но удовольствия птице это не принесёт, потому что для них наш кайф — не кайф, — сказал Мишин.

Он подчеркнул, что птицы от спиртного теряют ориентацию в пространстве и просто падают. Мишин добавил, что пернатым также не стоит давать курить, потому что они умеют затягиваться.

Как писал Лайф ранее, в парках Москвы птиц накормят салом и отсыплют им семечек.