Без ваты, бумаги и свечей. В МЧС рассказали, как правильно наряжать ёлку

Также вблизи дерева не стоит зажигать бенгальские огни и пользоваться хлопушками.

В Главном управлении МЧС рекомендуют не украшать новогодние ёлки ватой, бумагой и свечами. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". Для иллюминации ёлки лучше использовать электрические гирлянды только заводского изготовления с сертификатом качества.

— Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов. Ветви её должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка. Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы — если она загорится, огонь отрежет путь к спасению, — сообщили в МЧС.

Также вблизи дерева не стоит зажигать бенгальские огни и пользоваться хлопушками. Помимо всего, в ведомстве рекомендуют выключать все гирлянды перед выходом из дома, так как в отсутствие хозяев может произойти короткое замыкание, что станет причиной пожара.

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