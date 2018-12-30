Слишком громко. Эксперты рекомендуют держать питомцев подальше от фейерверков

Специалисты призвали оставить животных дома — в естественной среде, чтобы уберечь их от стресса.

Эксперты призвали не брать с собой питомцев на улицу на новогодние салюты. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Российскую ассоциацию любителей домашних животных.

— Ни в коем случае не брать с собой питомца ни на какие салюты, фейерверки и прочие праздничные уличные развлечения. Ни под каким соусом не разрешать детям организовывать выгул собак и других домашних животных в новогоднюю ночь, — говорится в сообщении.

Специалисты призвали оставить домашних животных дома — в их естественной среде. Рекомендуется зашторить все окна, включить негромкую спокойную музыку, оставить приглушённый свет и налить свежей питьевой воды.

Как ранее писал Лайф, орнитологи призвали не давать птицам сигареты и алкоголь.