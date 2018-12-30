Машина всмятку. Семья из России насмерть разбилась в ДТП в Финляндии

Машина с тремя россиянами выехала на встречную полосу, где протаранила грузовик.

Российская семья из трёх человек насмерть разбилась в аварии на севере Финляндии. Их машина выехала на встречку, где столкнулась с фурой, сообщает полиция страны.

Жертвами аварии стали мужчина и женщина, оба 1980 года рождения, и ребёнок школьного возраста. Тело мальчика нашли на заднем сиденье только после того, как разрезали автомобиль. Машина буквально всмятку.

Водитель фуры, в которую и влетела российская семья, не пострадал. Причина ЧП выясняется. Пока известно, что дорога была слякотной и скользкой, однако у легковушки были хорошие зимние шины.

Российскую сторону уже проинформировали о гибели граждан в ДТП.