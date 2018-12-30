СМИ: К 2020 году Россия планирует завершить создание системы обороны на Курилах

Цель проекта — противостоять потенциальному пересечению проливов кораблями противника и высадку его десантных войск.

Россия до конца 2020 года планирует завершить единую оборонительную систему на Курильском архипелаге. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на документ Вооружённых сил РФ.

— В 2020 году на Курильских островах должна быть создана единая система обороны. Необходимо сделать невозможным пересечение проливов кораблями противника и высадку десантных войск противника на острова, — говорится в документе.

По данным агентства, речь идёт о увеличении числа береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Помимо этого РФ намерена создавать инфраструктуру аэродромов для патрульных противолодочных самолётов. Также планирует отстроить порт для крупных кораблей на острове Парамушир.

Агентство отмечает, что решение о реализации проекта связано с увеличением американского военного присутствия в регионе. На это, в свою очередь, влияет военная активность КНДР.