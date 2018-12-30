Абсурдность. МИД РФ ответил на обвинения в передаче данных журналистов Би-би-си

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Абсурдность. МИД РФ ответил на обвинения в передаче данных журналистов Би-би-си

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

В МИД РФ ответили на обвинения в передаче СМИ данных корреспондентов Би-би-си. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что это очевидная абсурдность.

— Когда появились первые спекуляции с обвинениями в адрес МИД России в передаче в СМИ данных журналистов московского бюро Би-би-си, мы восприняли их как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью, — говорится в размещённом на сайте МИД РФ комментарии.

Как уже сообщал Лайф, ранее в Сети появился список с именами и фото 44 сотрудников московского бюро Би-би-си. Ссылку на него также разместили в ряде российских ресурсов. Корпорация заявила, что попросила российские власти расследовать ситуацию. При этом ещё раньше британская газета Times, подобно скандально известному порталу "Миротворец", опубликовала личные данные журналистов Sputnik вместе с их фотографиями.

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