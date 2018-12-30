В упрощённом порядке. МВД рассказало об изменениях в законе о гражданстве

Законопроект снимает ограничения по нетрудоспособности для родителей российских граждан, желающих упрощённо приобрести гражданство РФ.

В июле 2019 года вступят в силу изменения в законе "О гражданстве", по которым трудоспособные родители российских граждан смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.

Сейчас проживающие в России иностранцы и лица без гражданства получают гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания (пять лет со дня получения вида на жительство), если являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, которым есть 18 лет и они являются гражданами РФ.

Таким образом, законопроект снимает ограничения по нетрудоспособности для родителей российских граждан, желающих упрощённо приобрести гражданство РФ.

Ранее Путин поддержал идею отменить экзамен для мигрантов с Украины и из Белоруссии.