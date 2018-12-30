Лавров анонсировал ответ России, если США разместят запрещённые ракеты в Европе

Россия примет ответные меры, если США разместят в Европе ракеты, запрещённые Договором о РСМД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Больше всего волнений по поводу решения США выйти в одностороннем порядке из этого договора мы слышали в Европе. Но весь Европейский союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

При этом министр добавил, что ответные меры со стороны Москвы последуют, однако это "не наш выбор". Лавров также предполагает, что страны ЕС пока "не очень готовы" к самостоятельности, поэтому следуют за Вашингтоном даже по тому пути, который противоречит интересам Европы.

— Поэтому невозможно объяснить их голосование против нашего предложения ничем, кроме как ложно понятой солидарностью, — подытожил Лавров.

21 декабря Генассамблея ООН большинством голосов отклонила резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о РСМД, которую предложила Россия и поддержал ряд дургих стран.