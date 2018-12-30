Четверо погибли в массовом ДТП в Челябинской области

Водитель Nissan Primera выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Kaptur.

В Челябинской области в массовой аварии погибли четыре человека на трассе М-5 "Урал", сообщает издание URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Инцидент произошёл на 1634-м км трассы на отрезке между Усть-Катавом и Юрюзанью. Как отмечается, водитель Nissan Primera выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль, не справился с управлением и столкнулся с Renault Kaptur. Nissan отбросило в Chevrolet Cruze.

Ранее Лайф сообщал о том, что российская семья из трёх человек разбилась в ДТП в Финляндии.