Стало известно, когда ГИБДД определит формат электронных прав водителя

От водительских прав на бумажном носителе пока отказываться не будут, поскольку они "юридически значимы".

ГИБДД России намерено в 2019 году утвердить формат электронных водительских удостоверений, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

В Правительстве РФ сообщили, что МВД России, вероятно, не будет "вшивать" чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в пользу идеи оцифровки этих документов. В ведомстве склоняются к созданию специального мобильного приложения или внесения данных о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года.

Также Черников отметил, что от водительских прав и СТС на бумажном носителе пока отказываться не будут, поскольку они "юридически значимы". Ведомство уже приобрело более двадцати тысяч планшетов, которые позволяют по фотографии водителя получить информацию о нём. Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам.

Ранее Лайф сообщил, что в России могут ввести повторные тесты на знание ПДД при замене прав.