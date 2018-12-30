Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством. О поздравительной телеграмме сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

— Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся, — говорится в поздравительной телеграмме.

Лукашенко надеется, что кропотливая работа по соблюдению нацинтересов двух стран придаст "серьёзный импульс развитию всего спектра отношений" Москвы и Минска.

Как уже сообщал Лайф, сегодня российский лидер поздравил мировых лидеров с наступающими праздниками. Среди них был и Александр Лукашенко.