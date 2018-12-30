Снежная сказка. Синоптики рассказали москвичам о погоде в новогоднюю ночь

Столица будет находиться под влиянием атлантического циклона, поэтому в городе будет облачно.

Москвичей ждёт небольшой снег и умеренный мороз в новогоднюю ночь. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT.

— В новогоднюю ночь столица будет находиться под влиянием атлантического циклона. Облачно, возможен небольшой снег. В столице –4...–6 °С, в Подмосковье –3...–8 °С. Юго-западный ветер 2–7 м/с, — сказал Тишковец.

Специалист отметил, что днём погода не сильно изменится. Будет небольшой снег –3...–5 градусов в городе, –2...–7 — по области. Тишковец добавил, что такой характер погода, предположительно, сохранится до 4 января.

Как ранее писал Лайф, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погодой москвичам запомнится 2018 год.