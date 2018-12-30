В МИД РФ ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа в 2019 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2019 году. Министр отметил, что этот вопрос нужно переадресовать Вашингтону.

— Наш президент и его представители неоднократно говорили, что мы готовы к таким переговорам в тот момент, когда к этому будет готов Вашингтон. Разумеется, на основе равноправия, взаимного уважения и взаимного учёта интересов, — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что в Москве хорошо понимают, что внешняя политика по отношению к России в Штатах стала заложницей внутриполитической борьбы. Однако он напоминает, что Россия всё равно готова к диалогу с Америкой.

Добавим, что сам Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к диалогу с американским президентом. По его словам, им есть что обсудить.