Круглосуточно и бесплатно. На праздники в Москве будут работать психологи

Желающие могут обратиться за бесплатной психологической помощью на круглосуточный телефон 051 или прийти на консультацию к специалисту.

В новогодние праздники жители Москвы смогут получить бесплатную круглосуточную помощь психологов Московской службы психологической помощи населению (МСППН). Об этом служба сообщает на своей официальной странице в "Инстаграме".

Так, желающие могут обратиться за бесплатной психологической помощью на круглосуточный телефон 051 (с городского телефона) или 8 (495) 051 (с мобильного). Если ситуация острая и требует встречи со специалистом, можно прийти в отдел экстренной психологической помощи МСППН. Он будет работать в праздники с 9:00 до 21:00.

Ранее Лайф сообщал, что в новогодние праздники изменится график работы поликлиник в Москве.