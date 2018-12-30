Круглосуточно и бесплатно. На праздники в Москве будут работать психологи

В новогодние праздники жители Москвы смогут получить бесплатную круглосуточную помощь психологов Московской службы психологической помощи населению (МСППН). Об этом служба сообщает на своей официальной странице в "Инстаграме".
Так, желающие могут обратиться за бесплатной психологической помощью на круглосуточный телефон 051 (с городского телефона) или 8 (495) 051 (с мобильного). Если ситуация острая и требует встречи со специалистом, можно прийти в отдел экстренной психологической помощи МСППН. Он будет работать в праздники с 9:00 до 21:00.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
График работы ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в праздничные дни Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи: с городского телефона - 051 (бесплатно); с мобильного телефона - 8(495)051 (оплачиваются только услуги оператора связи согласно Вашему тарифному плану). Отдел экстренной психологической помощи ГБУ МСППН: (экстренная психологическая помощь в острых кризисных ситуациях) Часы работы: с 9.00 до 21.00; Телефон 8 (499) 177-34-94 Адрес: 2-ой Саратовский проезд, д .8, корп. 2 Бесплатно для всех категорий граждан. Обращаем внимание, что сектор дистанционного консультирования через Интернет будет доступен только с 09.01.2018г. Просим звонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи «051»
Ранее Лайф сообщал, что в новогодние праздники изменится график работы поликлиник в Москве.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени