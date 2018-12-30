Достаём коньки! Рядом со станцией МЦК "Лужники" появился бесплатный каток

На ледовой площадке в 200 квадратных метров одновременно могут кататься около 30 человек.

Бесплатный каток открылся рядом со входом на станцию "Лужники" Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Бесплатный каток появился у входа на станцию "Лужники" Московского центрального кольца. Площадь ледовой площадки составляет 200 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Специально для удобства горожан — ячейки для хранения вещей и бесплатный пункт проката коньков. При предъявлении паспорта можно взять напрокат мужские и женские коньки с 26-го до 45-го размера.

Ледовая площадка будет работать каждый день до 15 января с 10 утра до полуночи. 31 декабря покататься можно с 10:00 до 22:00.

Как ранее писал Лайф, москвичи смогут бесплатно пойти на каток в 12 парках.