"Колибри" и "Нептун". На Украине заявили о планах испытать новое оружие

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"Колибри" и "Нептун". На Украине заявили о планах испытать новое оружие

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Фото: Facebook.com/Урядовий портал 

На Украине заявили, что в 2019 году намерены испытать своё новое оружие. Планами поделилось правительство страны в "Фейсбуке".

Так, они намерены провести испытания переносного зенитно-ракетного комплекса "Колибри". В Незалежной также ожидают, что в 2019 году завершат разработку крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей "Нептун", которые якобы соответствуют стандартам НАТО.

Порошенко в своё время также убеждал, что в следующем году Украина начнёт серийное производство ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.

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