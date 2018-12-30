Глава Коми исполнил мечту мальчика, загадавшего на Новый год полёт на вертолёте

Глава Республики Коми Сергей Гапликов помог исполнить мечту 5-летнего Марка Ивановского, загадавшего на Новый год полетать на вертолёте. Об этом сообщает пресс-служба Республики Коми.
— Мальчик увиделся с Дедом Морозом и совершил полёт на вертолёте. Желание Марка удалось осуществить благодаря поддержке социальных партнёров республики, — говорится в сообщении.
Вместе с мальчиком и его мамой на геликоптере прокатился Дед Мороз, который позже вручил ребёнку подарки.
В пресс-службе также рассказали, что 5 января будет исполнена мечта 10-летней Марины Лобановой из села Корткерос, которая вместе со своей мамой и младшей сестрой отправится в Москву на новогоднюю ёлку в Кремле.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Кремле развесили гирлянды с новогодними мечтами детей.
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