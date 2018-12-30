Врезались на мотобайке. Двух россиян экстренно госпитализировали на Филиппинах

Уже решён финансовый вопрос, расходы возьмёт на себя местная компания-перевозчик.

Двух россиян экстренно госпитализировали на Филиппинах. Они на мотобайке врезались в джипни (местный общественный транспорт). О ДТП сообщает Посольство РФ на Филиппинах в своем "Фейсбуке".

— На острове Бохоль в результате столкновения мотобайка с местным транспортным средством джипни произошло ДТП с участием двух граждан России В. Попова и К. Гусевой, — говорится в сообщении дипмиссии.

Россияне пострадали. Их уже перевезли из государственной больницы в частный госпиталь благодаря консулу. После переговоров был решён финансовый вопрос: расходы возьмет на себя местная компания-перевозчик. Состояние российских туристов оценивается как удовлетворительное.