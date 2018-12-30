Защищает титул. Устюгов выиграл гонку на первом этапе "Тур де ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на этапе лыжной многодневки "Тур де ски" в итальянском Толбахе.

Вторым в гонке на 15 километров стал норвежец Симен Крюгер, бронза у ещё одного представителя нашей страны Александра Большунова. Отметим, что ещё один россиянин Андрей Мельниченко остановился в шаге от медалей.

Добавим, Сергей Устюгов в прошлом году стал победителем "Тур де ски".

Следующие гонки на "Тур де ски" пройдут 1 января в швейцарском Валь Мюстайре.