Меркель призвала Эрдогана сохранять сдержанность по ситуации в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, они обсудили ситуацию в Сирии, сообщила представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

— Канцлер отметила роль Турции, в особенности в вопросе приёма сирийских беженцев, и выразила надежду, что Турция отреагирует на заявленный вывод американских войск из Сирии, сохраняя сдержанность и осознавая ответственность, — пояснила Фитц.

Как уже сообщалось, после того как американский президент Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии, Турция начала готовиться к новой операции против курдских формирований.