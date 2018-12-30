Из-за угрозы взрыва. Из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали почти пять тысяч человек

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Из-за угрозы взрыва. Из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали почти пять тысяч человек

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ТЦ "Мега Химки" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщается, что из торгового центра вывели порядка пяти тысяч человек. Видео эвакуации публикует телеграм-канал Life Shot.

Очевидцы жалуются, что они только-только добрались до ТЦ, как по громкоговорителю объявили об эвакуации. Некоторые даже сравнивают ситуацию с "жопой".

Как уточняет ТАСС, в "Меге" обнаружили подозрительный бесхозный предмет. На месте работают правоохранительные органы.

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