Из-за угрозы взрыва. Из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали почти пять тысяч человек

ТЦ "Мега Химки" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщается, что из торгового центра вывели порядка пяти тысяч человек. Видео эвакуации публикует телеграм-канал Life Shot.

Очевидцы жалуются, что они только-только добрались до ТЦ, как по громкоговорителю объявили об эвакуации. Некоторые даже сравнивают ситуацию с "жопой".

Как уточняет ТАСС, в "Меге" обнаружили подозрительный бесхозный предмет. На месте работают правоохранительные органы.