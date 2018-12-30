Посидел за штурвалом самолёта. Компания "Ил" исполнила мечту 6-летнего мальчика

Ребёнку посчастливилось побывать в кабине Ил-76МД-М, который сейчас проходит испытания.

Компания "Ил" перед Новым годом исполнила мечту 6-летнего мальчика, мечтавшего посидеть за штурвалом самолёта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Надеялся ли шестилетний Ваня Митюшенков, когда писал письмо Деду Морозу в Морозовской детской больнице, что его мечта осуществится и он сядет за штурвал настоящего большого самолёта? Конечно, надеялся, ведь без веры мечты не сбываются! — говорится в сообщении.

Письмо с загаданным желанием попало к мэру Москвы Сергею Собянину, и правительство Москвы не замедлило его исполнить.

Ване посчастливилось побывать в кабине Ил-76МД-М, который в настоящее время проходит испытания в Центре имени Владимира Коккинаки в Жуковском.

Начальник лётно-испытательного центра Владимир Лысягин и директор филиала ПАО "Ил" в Жуковском Андрей Рыбин провели мальчику экскурсию, а лётчик-испытатель и Герой России Александр Комаров рассказал Ивану об устройстве Ил-76МД-М.

Ранее Лайф рассказывал о том, что глава Коми тоже исполнил мечту мальчика, загадавшего на Новый год полетать на вертолёте.