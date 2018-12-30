"Мерседес" вылетел на тротуар на Невском проспекте в Питере и сбил пешеходов

Как стало известно Лайфу, пятеро прохожих получили травмы, причём трое из них — тяжёлые.

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге столкнулись "субару" и "мерседес". Последний от удара отбросило на тротуар — прямо на пешеходов. По данным Лайфа, пострадало пять человек: у некоторых раненых переломы и открытые раны.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

При этом уточняется, что тяжёлые ранения получили трое. Один из них ребёнок. На месте работают медики и правоохранительные органы.

Обстоятельства ЧП уточняются.