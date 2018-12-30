Президент Бразилии пообещал Израилю перенести посольство страны в Иерусалим

Об этом он рассказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, прибывшему на его инаугурацию.

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил израильской делегации во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что перенос посольства страны в Иерусалим — это вопрос времени. Об этом Нетаньяху сказал во время совместной пресс-конференции с новым бразильским лидером. О самой беседе с журналистами Болсонару сообщил в своём "твиттере".

Uma possibilidade de novos tempos de negócios e bem estar na relação entre os governos de Brasil e Israel. Com @netanyahu @BolsonaroSP e @CarlosBolsonaro pic.twitter.com/dSwHc7ixKN — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2018

— Болсонару сказал мне, что вопрос заключается не в том, будет ли Посольство Бразилии перенесено в Иерусалим, а в том, когда это произойдёт, — сказал Нетаньяху.

28 декабря израильский премьер прибыл в Бразилию с целью посетить инаугурацию Болсонару. После торжественной церемонии политические лидеры обсудили перспективы продуктивных двусторонних отношений.

Как ранее писал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии чётких договорённостей о встрече российского лидера и Нетаньяху.