Легковушка столкнулась с тягачом в Брянской области, три человека погибли

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на территории Брянского района на 156-м километре автомобильной дороги "Орёл — Смоленск" . Об этом сообщает МВД региона.
48-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Volvo с полуприцепом, после чего водитель легкового автомобиля и двое пассажиров скончались.
Ранее четверо погибли в массовом ДТП в Челябинской области.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени