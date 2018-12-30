Легковушка столкнулась с тягачом в Брянской области, три человека погибли

Водитель автомобиля KIA Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Volvo с полуприцепом.

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на территории Брянского района на 156-м километре автомобильной дороги "Орёл — Смоленск" . Об этом сообщает МВД региона.

48-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Volvo с полуприцепом, после чего водитель легкового автомобиля и двое пассажиров скончались.

Ранее четверо погибли в массовом ДТП в Челябинской области.