Легковушка столкнулась с тягачом в Брянской области, три человека погибли

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Легковушка столкнулась с тягачом в Брянской области, три человека погибли

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Фото: © VK/ЧП и ДТП Брянск

Водитель автомобиля KIA Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Volvo с полуприцепом.

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на территории Брянского района на 156-м километре автомобильной дороги "Орёл — Смоленск" . Об этом сообщает МВД региона.

48-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Volvo с полуприцепом, после чего водитель легкового автомобиля и двое пассажиров скончались.

Ранее четверо погибли в массовом ДТП в Челябинской области.

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