Умер режиссёр культовых боевиков с Джеки Чаном и Жан-Клодом Ван Даммом

Скончался известный гонконгский режиссёр Ринго Лэм. Он ушёл из жизни в возрасте 63 лет, сообщает South China Morning Post. Причина смерти кинематографиста неизвестна.

По данным СМИ, жена режиссёра пыталась разбудить супруга, однако тот не просыпался. Она вызвала врачей, которые констатировали смерть Ринго Лэма.

Известно только, что последние дни он болел гриппом и принимал лекарства, не обсудив это с врачами.

Западному зрителю он знаком по культовым боевикам с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом: "Близнецы-драконы", "Максимальный риск", "Репликант" и другие картины.