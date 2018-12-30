Умер режиссёр культовых боевиков с Джеки Чаном и Жан-Клодом Ван Даммом

Читайте также

Умер режиссёр культовых боевиков с Джеки Чаном и Жан-Клодом Ван Даммом

312

Скончался известный гонконгский режиссёр Ринго Лэм. Он ушёл из жизни в возрасте 63 лет, сообщает South China Morning Post. Причина смерти кинематографиста неизвестна.

По данным СМИ, жена режиссёра пыталась разбудить супруга, однако тот не просыпался. Она вызвала врачей, которые констатировали смерть Ринго Лэма.

<p>Ринго Лэм. Фото: © AP Photo/Kirsty Wigglesworth</p>

Известно только, что последние дни он болел гриппом и принимал лекарства, не обсудив это с врачами.

Западному зрителю он знаком по культовым боевикам с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом: "Близнецы-драконы", "Максимальный риск", "Репликант" и другие картины.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×