Свидетель обвинения в деле Улюкаева назначена замглавы МЭР

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Свидетель обвинения в деле Улюкаева назначена замглавы МЭР

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Алексей Улюкаев. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Ольгу Тарасенко на должность замглавы Минэкономразвития России. Распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.

— Назначить Тарасенко Оксану заместителем министра экономического развития Российской Федерации, — говорится в распоряжении.

Согласно информации РБК, Тарасенко являлась свидетелем обвинения в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Тогда она была главой департамента корпоративного управления МЭР.

Напомним, экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в декабре 2017 года приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Бывшего министра поймали при получении взятки в $2 миллиона от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

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