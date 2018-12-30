Свидетель обвинения в деле Улюкаева назначена замглавы МЭР

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Ольгу Тарасенко на должность замглавы Минэкономразвития России. Распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.
— Назначить Тарасенко Оксану заместителем министра экономического развития Российской Федерации, — говорится в распоряжении.
Согласно информации РБК, Тарасенко являлась свидетелем обвинения в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Тогда она была главой департамента корпоративного управления МЭР.
Напомним, экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в декабре 2017 года приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Бывшего министра поймали при получении взятки в $2 миллиона от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
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