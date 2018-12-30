"Ночной контакт" покажет новогоднее шоу с рэперами, блогерами и MDK

31 декабря в социальной сети "ВКонтакте" впервые пройдёт "Основной Новый год", который станет альтернативой телевизионным "голубым огонькам". В студии шоу "Ночной контакт" соберутся рэперы, топовые блогеры, трендсеттеры уходящего года.

Поздравить зрителей с наступающим Новым годом придут самые популярные российские артисты, которые исполнят свои главные хиты. Среди них Джиган, Ханна, Моя Мишель, Миша Марвин, Terry, Клава Кока, Звонкий, Artik & Asti, Burito, The Hatters, Eighteen, Кравц, RASA, #2Маши и другие. Праздник проведут Стас Ярушин и Костя Пушкин.

Стоит отметить, что новогодний выпуск готовится с одним из самых провокационных сообществ — пабликом MDK. Среди гостей будет и Роберто Панчвидзе, один из основателей сообщества.

"Основной Новый год" — это смесь главных хитов года, конкурсов, обзоров и пародий на самых известных медийных персонажей уходящего года. Трансляция начнётся в группе "Ночной контакт" в 23:00 мск.

"Ночной контакт" — еженедельное интернет-шоу, которое выходит в соцсети "ВКонтакте" с января этого года. Его гостями уже были Наталья Орейро, Ольга Бузова, Егор Крид, Анна Седокова, L’One, DJ Smash, а также блогеры Марьяна Ро, Ида Галич, Гусейн Гасанов, Дима Масленников.

Летом 2018-го на площадке "Ночного контакта" впервые прошёл "Основной выпускной", посвящённый российским выпускникам.