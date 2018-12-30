В лидерах — Lada. Назван топ-10 лучших автомобильных новинок года

В рейтинг также попали Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, KIA Ceed и Volkswagen Touareg.

Обновлённая Lada Granta заняла первое место в рейтинге самых запоминающих новинок российского авторынка в 2018 году, который составила "Российская газета". Она представлена кузовами седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал.

На втором месте оказался французский седан повышенной проходимости Renault Logan Stepway. У него бесступенчатая вариаторная трансмиссия и 1,6-литровый бензиновый мотор в 113 лошадиных сил.

На третьем месте в рейтинге — отечественная Lada Xray Cross с увеличенным до 215 миллиметров дорожным просветом, а также 17-дюймовыми колёсными дисками.

Четвёртое место занял внедорожник УАЗ "Патриот". Пятое место у седана Toyota Camry восьмого поколения. Ещё в рейтинг попали Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, KIA Ceed и Volkswagen Touareg.

Ранее были названы самые популярные подержанные автомобили года.