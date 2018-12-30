Ничего подозрительного не нашли. Угроза взрыва в "Меге Химки" оказалась ложной

Угроза взрыва в ТЦ "Мега Химки" оказалась ложной. Здание торгового центра обследовали кинологи и правоохранительные органы и ничего подозрительного не нашли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Стоит отметить, что ТЦ возобновил свою работу, в здание уже пускают посетителей и сотрудников.

Как уже сообщал Лайф, примерно в 18:00 ТЦ "Мега Химки" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Из торгового центра вывели примерно пять тысяч человек.