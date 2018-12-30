Спецрейс с российскими детьми прибыл из Багдада в Москву

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Спецрейс с российскими детьми прибыл из Багдада в Москву

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Фото: © РИА Новости/Рафаэль Даминов

В московском аэропорту Жуковский приземлился спецрейс с российскими детьми, которых эвакуировали из Ирака. Ил-76 встречали пять машин скорой помощи, МЧС и всероссийского центра медицины катастроф.

На борту вместе с детьми была уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, а также представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Ранее о том, что самолёт вылетел из Багдада в Москву, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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