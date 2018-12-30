Побоище у фуд-корта. 18 человек пострадали в массовой драке в ТЦ во Флориде

Читайте также

Побоище у фуд-корта. 18 человек пострадали в массовой драке в ТЦ во Флориде

262

Фото © Twitter/ jaewalked

Полиция получила сообщения о стрельбе в фуд-корте торгового центра, но в результате выяснилось, что перестрелки не было.

Во Флориде произошла драка, где пострадали 18 человек, сообщает портал Click Orlando. В субботу полиция получила сообщения о стрельбе в фуд-корте торгового центра, но в результате выяснилось, что перестрелки не было. Драка произошла между мужчиной и женщиной. Ещё в потасовке участвовали 18 человек, которые получили лёгкие травмы, восемь из них госпитализированы.

Виновники драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

Ранее в Ставрополе клиенты кафе устроили массовую драку из-за официанток.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×