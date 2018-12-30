Жертвами столкновений в день выборов в Бангладеш стали 17 человек

Ситуация вокруг парламентских выборов накалилась на фоне сообщений о массовых фальсификациях и нарушениях на избирательных участках.

Как минимум 17 человек погибли во время столкновений сторонников правящей партии с оппозицией в день парламентских выборов в Бангладеш, передаёт газета The Daily Star.

По информации журналистов, среди погибших — семь представителей партии "Народная лига", которая сейчас занимает правящее положение. Ещё пять погибших — члены оппозиционного "Объединённого национального фронта".

Сообщается, что в некоторых регионах страны полицейским пришлось применять оружие, чтобы остановить нападения радикалов, атаковавших избирательные участки. Это произошло несмотря на то, что власти страны отключили Интернет, чтобы остановить слухи, провоцирующие беспорядки, и усилили контингент сил правопорядка.

Ситуация, связанная с выборами в стране, накалилась до предела на фоне разговоров о многочисленных нарушениях и фальсификациях во время голосования, препятствования работе журналистов и наблюдателей. Как передаёт РИА "Новости", из-за этого 47 оппозиционеров сняли свои кандидатуры и требуют повторного голосования.