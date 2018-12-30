Пойдут в утиль. Volkswagen объявил в России отзывную кампанию для семи моделей

Читайте также

Пойдут в утиль. Volkswagen объявил в России отзывную кампанию для семи моделей

16

Фото: Pixabay

Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей. Как сообщает Росстандарт, под отзывную кампанию попали семь моделей: Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg.

Поясняется, что машины произведены и реализованы с 2010 по 2018 год. Эти автомобили оказались предсерийными, поэтому они не обеспечены документацией, которая подтвердила бы их соответствие требованиям действующих технических регламентов.

Машины ремонту не подлежат, поэтому их у владельцев выкупят и отправят в утиль.

Сотрудники Volkswagen свяжутся с автовладельцами и расскажут, что делать дальше.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×