Пойдут в утиль. Volkswagen объявил в России отзывную кампанию для семи моделей

Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей. Как сообщает Росстандарт, под отзывную кампанию попали семь моделей: Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg.

Поясняется, что машины произведены и реализованы с 2010 по 2018 год. Эти автомобили оказались предсерийными, поэтому они не обеспечены документацией, которая подтвердила бы их соответствие требованиям действующих технических регламентов.

Машины ремонту не подлежат, поэтому их у владельцев выкупят и отправят в утиль.

Сотрудники Volkswagen свяжутся с автовладельцами и расскажут, что делать дальше.