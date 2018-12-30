На Украине ссору с Польшой объяснили "российским яблоком раздора"

Посол Украины в Варшаве Андрей Дешица заявил, что в ухудшении отношений между Польшой и Незалежной виновата... Москва. Он утверждает, что Россия якобы подбросила "яблоко раздора" двум этим странам.

— "Яблоко раздора" нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем, — заявил он в интервью "Укринформу".

Он также обратился к Киеву и Варшаве, чтобы они сохраняли уважение и толерантность к друг другу.

Между тем ранее в Польше заявляли, что в последнее время всё больше разочаровываются в Украине из-за подхода Киева к политике исторической памяти и "антипольского пиара".