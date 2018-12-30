Российская шахматистка Лагно стала чемпионкой мира по блицу

Читайте также

Российская шахматистка Лагно стала чемпионкой мира по блицу

37

Фото © РИА Новости/Александр Гальперин

Победой для россиянки Елены Лагно завершился чемпионат мира по блицу, проходящий в Санкт-Петербурге. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка, сообщается на официальной странице Международной шахматной федерации в "Твиттере".

Второе место с результатом 13 очков заняла представительница Ирана Сарасадат Хадемальшарьех, третьей стала китаянка Лэй Тинцзе, набравшая 12,5 очка. Ещё одна представительница России — Валентина Гунина —оказалась четвёртой, набрав 12 очков.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×