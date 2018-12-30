Российская шахматистка Лагно стала чемпионкой мира по блицу

Победой для россиянки Елены Лагно завершился чемпионат мира по блицу, проходящий в Санкт-Петербурге. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка, сообщается на официальной странице Международной шахматной федерации в "Твиттере".
Kateryna Lagno is the Women’s World Blitz Champion 2018! She scored 13,5 out of 17 undefeated. Sarasadat Khademalsharieh is second, Lei Tingjie third. Congratulations! #wrbc2018— FIDE (@FIDE_chess) 30 декабря 2018 г.
Full standings https://t.co/u8xIaaB9LO Photo by @LennartOotes pic.twitter.com/z1e1rnhRdI
Второе место с результатом 13 очков заняла представительница Ирана Сарасадат Хадемальшарьех, третьей стала китаянка Лэй Тинцзе, набравшая 12,5 очка. Ещё одна представительница России — Валентина Гунина —оказалась четвёртой, набрав 12 очков.
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