Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в вопиющем лицемерии

Он сообщил, что Европа должна действительно взять под контроль внешние границы ЕС.

Руководитель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил лидеров государств — членов Европейского союза в лицемерии, в частности когда речь идёт о проблеме укрепления охраны внешних границ и европейского блока, а также усиления европейского пограничного агентства Frontex. Об этом сообщает издание Die Welt.

— Все руководители стран и кабинетов министров государств — членов Евросоюза уже более двух лет требуют улучшения охраны внешних границ. И внезапно в настоящее время многие засомневались, — объяснил Юнкер, уточнив, что сейчас главы стран Европы расценивают это как вмешательство в национальный суверенитет.

Глава Еврокомиссии назвал это вопиющим лицемерием и сообщил, что Европа должна действительно взять под контроль внешние границы Евросоюза.

Ранее в Британии осудили поведение Юнкера на саммите ЕС.