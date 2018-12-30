Рисовавшую на дороге россиянку арестовали в Таиланде

Россиянка Анастасия Серебрянская оставила на дороге недалеко от пляжа Най-Харн надписи с помощью баллончика, сообщает Phuket News. Её действия были записаны на видео прохожей, которая разместила ролик на своей странице в "Фейсбуке".

Он набрал уже более 425 тысяч просмотров. Отмечается, что автор ролика пыталась объяснить Серебрянской, что оставлять надписи на дорогах запрещено. Россиянка не стала слушать женщину и покинула место инцидента.

Правоохранители провели расследования и арестовали Серебрянскую. Туристическая полиция острова объяснила гражданке РФ предъявленное ей обвинение.