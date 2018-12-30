Захарова: Корпункт Би-би-си не подтвердил данные о направлении "жалобы" в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что московский корпункт Би-би-си снова не смог подтвердить данные о направлении жалобы в российское диппредставительство в связи с публикацией списка 44 своих сотрудников.

— Мы обратились в корпункт Би-би-си, где опять же столкнулись с очень странной ситуацией, потому что корпункт сказал, что не может подтвердить данные своей же публикации, — рассказала Захарова радиостанции "Эхо Москвы".

По её словам, "представители корпункта не смогли рассказать, когда и куда они отправляли эту жалобу".

При этом Захарова подчеркнула, что в корпункте начали "кивать на Лондон, говоря, что вся информация идёт оттуда".

Напомним, ранее в Сети был опубликован список с именами и фото 44 сотрудников московского бюро Би-би-си. В корпорации сообщили о просьбе к властям РФ расследовать ситуацию. Однако ещё раньше издание Times опубликовало личные данные журналистов Sputnik вместе с их фото.

Также Лайф писал, что в МИД РФ обвинения в передаче данных журналистов Би-би-си назвали очевидной абсурдностью.