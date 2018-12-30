Шубы и бриллианты. Психолог-сексолог рассказала, чего хотят женщины на Новый год

Психолог-сексолог Инна Паустовская выразила мнение, что женщинам следует дарить на Новый год шубы и бриллианты.

— Конечно, женщины в подарок на Новый год хотят шубы и бриллианты. Но если бюджет не позволяет, большинство женщин будут рады любому украшению, — заявила она агентству городских новостей "Москва".

Также она отметила, что прекрасная половина человечества будет рада и возможности отправиться в путешествие.

— Причём не только на море, но и в Европу или даже в салон SPA в доме отдыха. Женщины мечтают о волшебстве в праздники, — добавила Паустовская.