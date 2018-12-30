Канцлер Австрии назвал условие отмены санкций против России

По мнению канцлера Австрии Себастьяна Курца, постепенная отмена антироссийских санкций может начаться в случае прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

— Будучи министром иностранных дел Австрии, я уже выступал за предложение тогдашнего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера связать отмену антироссийских санкций и достижение прогресса на востоке Украины, — сказал Курц в интервью газете Rheinische Post.

По его мнению, первым шагом может стать установление "действительного перемирия" в Донбассе. Впрочем, как отметил Курц, в последние несколько месяцев было "мало движения" в этом направлении.

Также австрийский канцлер подчеркнул, что не только Москва, но и Киев "должен испытывать серьёзный интерес в прогрессе".