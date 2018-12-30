Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге, в котором ранены дети

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Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге, в котором ранены дети

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Петербурге, в котором пострадали дети.

Напомним, на Невском проспекте "мерседес" после столкновения с "субару" отбросило на тротуар — прямо на пешеходов. По предварительным данным, шесть человек госпитализированы. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

Как сообщается на сайте СКР, следователи установят причины и условия аварии. Также им предстоит "выяснять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления".

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